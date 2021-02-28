افتتاح كلية العلوم الطبيعية بجامعة السليمانية

2021/02/28 | 13:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان الدكتور ارام محمد قادر اليوم الاحد 28/2/2021/ كلية العلوم الطبيعية بجامعة السليمانية في قضاء جوارتا.

وقال الدكتور ارام محمد، ان افتتاح كلية العلوم الطبيعية قطرة بحر مقارنة بتضحيات اهالي المنطقة ومساهمة مهمة في ايصال الكوادر المتمكنة وتفتح بابا على الثروات الطبيعية.

من جانبه، قال محافظ السليمانية الدكتور هفال ابو بكر في كلمة خلال مراسم الافتتاح، نثمن هذه الخطوة من قبل جامعة السليمانية وهي مهمة لازدهار منطقة شاربازير، متمنيا ان تكون هذه الكلية مكملة لمطالب واهداف جامعة السليمانية التي من اجلها تاسست.

من جهته اضاف رئيس جامعة السليمانية الدكتور رضا حسن، ان افتتاح هذه الكلية مهم جدا، لان منطقة شاربازير، احدى المناطق المهمة وهي مصدر للثروات الطبيعية، لذلك، فان تاهيل الكوادر الاكاديمية والعلمية في هذه المنطقة يقدم خدمات لايرادات البلاد.

وقال، ان قرار افتتاح الكلية جاء على اساس التقييم العلمي وتاكيد نوع الثروة الطبيعية من قبل مجلس الجامعة ووزارة التعليم العالي.

PUKmedia خاص

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