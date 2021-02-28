العراق يضيف 60 مليون قدم مكعب من الغاز إلى إنتاجه

2021/02/28 | 13:27 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسعى العراق لزيادة إنتاجه من الغاز وتقليل الفاقد المحترق خلال استخراج النفط (فرانس برس)

أعلنت وزارة النفط العراقية، الأحد، إضافة 60 مليون قدم مكعب من الغاز إلى إنتاج البلاد يومياً، بعد افتتاح وحدة جديدة للغاز في حقل الرميلة النفطي، بمحافظة البصرة جنوبي البلاد.وبحسب بيان لوزارة النفط، فإن كمية 60 مليون قدم مكعب من الغاز هي المرحلة الأولى من المشروع المخطط له بطاقة 120 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً.وكانت آخر إحصائية أصدرتها وزارة النفط لإنتاج البلاد الشهري من الغاز هي لشهر ديسمبر / كانون الأول 2020، بواقع 77.6 مليار قدم مكعب من الغاز.ووفق تقديرات سابقة، يمتلك العراق مخزوناً قدره 132 تريليون قدم مكعب من الغاز، جرى إحراق 700 مليار قدم مكعب منها، نتيجة ضعف القدرة على استغلاله.وتزامناً مع استخراج النفط، يتم استخراج الغاز بشكل مرفق، حيث تعمد الجهات العراقية المختصة إلى إحراق كميات كبيرة منه جراء ضعف الإمكانات التقنية لاستغلاله.

وما يزال العراق يستورد الغاز من إيران، عبر أنبوبين بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً، لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية في البلاد.دشن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أضخم برج محلي لإنتاج الغاز المصاحب لاستخراج النفط، من حقول الخام العملاقة جنوبي البلاد بطاقة تصل إلى 400 مليون قدم مكعب قياسية يومياً.وقالت وزارة النفط العراقية، الشهر الماضي، إنّ العراق وقّع مذكرة تفاهم مع شركة "توتال" الفرنسية لتنفيذ "مشاريع كبيرة واعدة" في البلاد، على الأخص في مجال استخدام الغاز الطبيعي والطاقة النظيفة.(الأناضول، العربي الجديد)

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