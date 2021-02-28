اليوم.. لقاء مثير بين روما وميلان في الكالتشيو

2021/02/28 | 13:27 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداديستضيف فريق روما نظيره ميلان اليوم الأحد، على ملعب الأولمبيكو، في قمة مواجهات الجولة 24 من الدوري الإيطالي.ويرغب رفاق النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في محاولة تعويض خسارة المباراة الماضية ضد إنتر، واللحاق به في سباق الصدارة.ويرغب روما في مواصلة الانتصارات للحفاظ على التواجد ضمن المربع الذهبي لضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم، بينما ميلان يرغب في العودة إلى طريق الانتصارات بعد السقوط في آخر مباراتين بـ”الكالتشو” وضياع الصدارة لصالح غريمه إنتر ميلان.ويحتل روما المركز الرابع برصيد 44 نقطة، ويأتي ميلان ثانياً برصيد 49 نقطة، بينما يتصدر إنتر جدول ترتيب المسابقة برصيد 53 نقطة، بعد الفوز على ميلان بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية من المسابقة.



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