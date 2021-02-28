سائرون يوضح حقيقة علاقته برفع اسعار الدولار في العراق

2021/02/28 | 13:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نفى تحالف سائرون، الاحد، علاقته برفع سعر صرف الدولار أو رفض تخفيضه، مؤكدا ان تحديد اسعار الدولار قضية حكومية بحتة بعيدة عن تأثير سياسي.

وقال عضو التحالف رياض المسعودي في تصريح تابعه NRT عربية، (28 شباط 2021)، ان "رفع سعر الدولار تم بين وزارة المالية والبنك المركزي العراقي، وهي قضية اقتصادية ترتبط بالسياسة المالية والنقدية للبلاد بحسب المادتين 78 و80 من الدستور العراقي واللتان تنصان على أن الحكومة هي المسؤولة عن وضع ورسم السياسات المالية للبلاد واعداد الموازنات والحسابات الختامية ومشاريع التنمية"، مبينا انه "لا وجود لأي ربط بين تحالف سائرون السياسي البرلماني وبين قضية أسعار الدولار".

واضاف، ان "النظام المصرفي العراقي متهالك وقديم ولا يوجد فيه اي جنبة نقدية او اقتصادية او مالية"، مشيرا الى انه "على الجهات المختصة إعداد خطط و استراتيجيات اقتصادية ناجعة لاصلاح النظام المصرف ورفع قيمة الدينار العراقي مقابل العملات الاجنبية الاخرى".

وبين المسعودي، ان "اتهام تحالف سائرون التحكم بملف صرف الدولار والعملة مزايدات سياسية من قبل بعض الجهات ولا تستند لأي مسوغ قانوني".

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