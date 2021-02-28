2021/02/28 | 13:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 22 دقیقة

2145 مشاهدة

اعلنت دائرة صحة كربلاء، الاحد، اجراء عملية جراحية لازالة حلقة معدنية تحمل ممحاة قلم رصاص محشورة منذ عامين حول أحد الأسنان الدائمية لطفلة تبلغ من العمر 10 اعوام.

وقالت اخصائية امراض اللثة الدكتورة شيماء عباس العامري، في تصريح صحفي تابعه NRT عربية، (28 شباط 2021)، ان "الطفلة راجعت وحدة امراض اللثة وهي تشكو من ألم اثناء تناول الطعام، وبعد اجراء الفحص الطبي واخذ الاشعة تبين وجود جسم معدني حول السن ( حلقة معدنية لممحاة قلم رصاص ) كانت تضعها في فمها وضغطت عليها بقوة، مما ادى الى انحشار الحلقة حول السن وبقيت لمدة عامين دون اعراض قوية".

واضافت العامري، ان"جذر السن كان غير مكتمل النمو فكان لابد من اجراء تداخل جراحي لازالته".

واوضحت، ان "الطفلة راجعتنا للمركز بعد اسبوع من اجراء العملية ،لازالة الخيوط الجراحية ومتابعة الالتئام الأولي لمكان العملية "، مشيرة الى نها "تحتاج الى فحص طبي بعد 6 اشهرلاعادة الاشعة ومتابعة اكتمال الجذر ونمو العظم الساند للأسنان".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ممحاة قلم رصاص محشورة منذ عامين في فم طفلة عراقية.. والصحة تدخل (صورة)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ممحاة قلم رصاص محشورة منذ عامين في فم طفلة عراقية.. والصحة تدخل (صورة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).