2021/02/28 | 13:34 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | وزارة الدفاع الروسية: هبوط اضطراري لمروحية عسكرية في ريف الحسكة

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