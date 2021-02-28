2021/02/28 | 13:38 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامن

الأحد 28 فبراير 2021 | 01:37 مساءً

| عدد القراءات : 2

الأنبار: مقتل اربعة من الحشد العشائري بانفجار سيارة مفخخة

أفاد مصدر أمني، الأحد (28 شباط، 2021) بمقتل أربعة عناصر من الحشد العشائري بانفجار سيارة مفخخة، في محافظة الأنبار.

وقال المصدر إن "قوة من الحشد العشائري تم استهدافها بسيارة مفخخة في منطقة الشامية، التابعة لمحافظة الأنبار"، مبينا أن "الانفجار أودى بحياة 4 عناصر من القوة، في حصيلة أولية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنبار: مقتل اربعة من الحشد العشائري بانفجار سيارة مفخخة) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأنبار: مقتل اربعة من الحشد العشائري بانفجار سيارة مفخخة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).