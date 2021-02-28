2021/02/28 | 13:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تحدد أمد استمرار التعليم الإلكتروني المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تحدد أمد استمرار التعليم الإلكتروني) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تحدد أمد استمرار التعليم الإلكتروني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).