بسبب مخالفة الإجراءات الاحترازية لكورونا.. إقالة وزيرين في الحكومة الأردنية

2021/02/28 | 13:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام محلية، الأحد، أن رئيس الحكومية الأردنية طلب من وزيرين تقديم استقالتهما لمخالفتها الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

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