تعرف على أبرز المواد والفقرات التي تم تضمينها في موازنة 2021

2021/02/28 | 13:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

تنشر "الاقتصاد نيوز"، أبرز المواد والفقرات التي تم تضمينها في الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021 والتي من المؤمل التصويت عليها الأسبوع الحالي.فيما يلي ابرز الفقرات التي ضمنت في موازنة 2021:1-تخصيصات المشمولين بقرار 315 وعقود وأجور وزارة الكهرباء والإداريين والحرفيين والكتاب والحراس وموظفي الخدمة المتطوعين وستصرف للذين لم يستلموا الرواتب فور إقرار الموازنة. 2-تخصيصات جميع المحاضرين والعقود والاجراء اليوميين والملاكات الساندة وحملة الشهادات العليا في الوزارات والدوائر.3-تخصيصات الخريجين من الأطباء والمهن الصحية والساندة ومنهم العلوميين وشمولهم بالتعيين ضمن الـ 68 ألف درجة وظيفية مع مباشرتهم.4-إدراج وتضمين مستحقات المفسوخة عقودهم في الدفاع والداخلية والحشد الشعبي لإعادتهم إلى الخدمة.5-إضافة المخصصات والمستحقات للملاكات الادارية والفنيين والساندة في وزارة الصحة.6-تعيين الاوائل وحملة الشهادات العليا.7-تحويل حملة شهادات البكالوريوس فأعلى على الملاك المدني في الوزارات الأمنية.8-الغاء الاستقطاعات وضريبة الدخل على رواتب الموظفين والمتقاعدين.9-توزيع قطع الأراضي لشرائح المجتمع كافة.10-منحة الصحفيين والفنانين والأدباء.11-مستحقات الفلاحين ودعم القطاع الصناعي.12-زيادة عدد المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية وزيادة المبالغ الممنوحة لهم.

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