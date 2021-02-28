التربية: التعليم الالكتروني مستمر حتى الثامن من آذار

2021/02/28 | 13:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة التربية، الأحد، استمرار التعليم الإلكتروني في كافة المدارس لغاية الثامن من الشهر المقبل.

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وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (28 شباط 2021)، إنه "تقرر استمرار التعليم الإلكتروني لغاية الثامن من آذار المقبل".

وبين، أن "الوزارة بانتظار قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، بشأن طبيعة الدوام".

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