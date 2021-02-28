الصحة تعلن إطلاق رواتب الأطباء المقيمين

2021/02/28 | 13:43 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، اطلاق رواتب الاطباء المقيمين اعتبارا من يوم غد الأثنين.وقالت الوزراة في بيان، إنه “بمتابعة مباشرة من قبل السيد وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن محمد عباس التميمي استنادا الى قرار مجلس الوزراء في تمويل رواتب المقيمين الدوريين للفترة من مباشرتهم ولغاية الشهر الحالي ستباشر وزارة المالية دائرة المحاسبة باطلاق تمويل دوائر الصحة في بغداد والمحافظات لصرف رواتب الاطباء المقيمين اعتبارا من يوم غد الاثنين الاول من شهر اذار”.

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