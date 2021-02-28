المسيحيون يتطلعون إلى توقيع “ميثاق” خلال زيارة البابا

2021/02/28 | 13:53 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…طالب النائب المسيحي السابق جوزيف صليوة، الاحد، الرئاسات الثلاث بالتعاطي بمصداقية مع ملف زيارة البابا للعراق، مبينا ان الحل الوحيد هو توقيع ميثاق لضمان حقوق المسيحيين في البلاد.وقال صليوة في تصريح لـ/المعلومة/ ان ” المواطن المسيحي يعاني من ازمة كبيرة فقد وتم وابعاده عن السلطة وادارة البلاد وتهجيره ولا يمكن للعروض الاعلامية العراقية التعاطي مع هكذا زيارة وعلى الرئاسات الثلاث التعاطي مع هذه الزيارة”.واضاف ان “الحل الوحيد هو عقد ميثاق رصين خلال زيارة البابا لالزام بغداد بالتعاطي مع شان المواطن المسيحي بجدية وعدم ترك الامور الى البروتكولات الاعلامية التي لا تعني اي شي للمواطن العراقي”.واعتبر صيلوة انه “علينا التعاطي بحكمة وجدية مع زيارة قداسة البابا الى العراق وبخلافه فان المعناة للمواطن المسيحي ستستمر دون اي تطور في العراق”.انتهى /25د

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