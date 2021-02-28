2021/02/28 | 13:55 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة التربية، استمرار التعليم الإلكتروني في كافة المدارس لغاية الثامن من الشهر المقبل.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "تقرر استمرار التعليم الإلكتروني لغاية الثامن من آذار/مارس المقبل".

وبيّن أن "الوزارة بانتظار قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، بشأن طبيعة الدوام".

اقرأ/ي أيضًا:

وزارة التربية تمنع محاضرات "الجهات الخارجية" في توجيه صارم

تحرك يسبق قرارات اللجنة العليا حول حظر التجوال وتعطيل الدراسة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية: التعليم الالكتروني مستمر حتى الثامن من الشهر المقبل) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية: التعليم الالكتروني مستمر حتى الثامن من الشهر المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).