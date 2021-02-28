ارتفاع حصيلة قتلى وجرحى انفجار سيارة مفخخة غربي الرمادي

2021/02/28 | 13:58 - المصدر: NRT عربية

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أفاد مصدر أمني، الأحد، بانفجار سيارة مفخخة على قوة من الحشد العشائري بمنطقة الشامية غربي الرمادي، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مقاتلي الحشد في حصيلة أولية.

وذكر المصدر في تصريح لـ NRT عربية، اليوم، 28 شباط 2021، أن قوة من الحشد العشائري تم استهدافها بسيارة مفخخة انفجرت بقضاء حديثة منطقة الشامية حي المدهم تحديدا، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وجرح 10 آخرين بينهم ضابط في الحشد العشائري.

واضاف ان "قوة من لواء المشاة الثامن/ الفرقة السابعة، عثرت على عجلة نوع بيك اب بيضاء اللون تابعة لعناصر داعش غرب قضاء حديثة باتجاه صحراء القائم وأثناء تفكيك العجلة انفجرت على فرقة الجهد الهندسي المعالجة".

وأشار إلى ان "الضحايا، هم النقيب عبدالله آمر فصيل معالجة، كما جرح 5 من لواء المشاة، واستشهد 6 من منتسبي الحشد العشائري وجرح 2 آخرين".

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