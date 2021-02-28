الاتحاد: الحشد الشعبي بريء من قصف أربيل.. جهة مخابراتية هي المنفذة

2021/02/28 | 14:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ السليمانية..أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، الأحد، أن الحشد الشعبي لاعلاقة له بالقصف الذي استهدف مطار أربيل، كاشفا عن وقوف جهة مخابراتية لم يسمها بالوقوف وراء العملية.وقال سورجي في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “لاينبغي توجيه الاتهام لفصائل الحشد الشعبي بقصف مدينة اربيل فهي جهة رسمية”، مبينا أن “هناك جهات سياسية وتحديدا من الحزب الديمقراطي تحاول استغلال الموقف سياسيا”.وأضاف أن “أكثر الترجيحات تشير إلى أن من قام بعملية قصف مطار أربيل هي جهة مخابراتية هدفها تأزيم الأوضاع في العراق، ويجب انتظار نتائج التحقيق قبل الحديث دون أدلة قانونية”.وكان النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي أكد في تصريح سابق، أن قصف أربيل الصاروخي الأخير “مسرحية” أميركية كردية بهدف الضغط على المركز فيما يخص قانون موازنة 2021.



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