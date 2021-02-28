2021/02/28 | 14:08 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الداخلية: إنقاذ 3 نساء من الابتزاز الالكتروني

أعلنت الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، الأحد (28 شباط 2021)، إحباط ثلاث حالات ابتزاز الكتروني في محافظات نينوى والأنبار وكركوك.

وأوضحت الشرطة المجتمعية في بيان، أن ذلك جاء "على خلفية ورود مناشدات من نساء عبر خطها الساخن (497) أدعن فيها تعرضهن للابتزاز من قبل أشخاص، حيث قاموا بتهديدهن بنشر صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية او الخضوع لرغباتهم الدنيئة".

وأضاف البيان، أن "الشرطة المجتمعية تمكنت من مواجهة المبتزين بالأدلة التي تثبت تورطهم بجريمتهم، واتخذت بحقهم الإجراءات الأصولية اللازمة، بعد أن قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حسابات النساء"

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