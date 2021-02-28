2021/02/28 | 14:09 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كورونا في العراق: تسجيل 3248 اصابة وارتفاع بأعداد التعافي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/28 | 14:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا في العراق: تسجيل 3248 اصابة وارتفاع بأعداد التعافي) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا في العراق: تسجيل 3248 اصابة وارتفاع بأعداد التعافي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).