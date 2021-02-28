2021/02/28 | 14:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بانفجار

سيارة مفخخة استهدفت تجمعاً للحشد

العشائري في محافظة الانبار.

وقال المصدر، انه تم العثور على عجلة

نوع بيك اب بيضاء اللون تابعة لعصابات

داعش الارهابي في قرية غرب قض

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سيارة مفخخة تستهدف تجمعاً للحشد العشائري في الانبار) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سيارة مفخخة تستهدف تجمعاً للحشد العشائري في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).