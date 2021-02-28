“صوتوا عليها دون انتظار”.. نائبة: تأخر إقرار الموازنة سيزيد من الازمات

2021/02/28 | 14:11 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..طالبت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت , السبت , بعدم تأخير عرض الموازنة للتصويت، مبينة ان التاخير في إقرارها سيؤدي الى مزيد من المشاكل والازمات , مشيرة الى ان عدم ادراج التصويت على الموازنة في جدول اعمال جلسة الاثنين المقبل يؤكد استمرار الخلاف بين المركز والاقليم.وقالت جودت في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” تأخير إقرار الموازنة جعل المحافظات بموقف صعب ومحرج جدا وذلك لعدم ارسال الأموال المخصصة لها لتنفيذ مشاريعها ودفع استحقاقات المقاولين والأجور اليومية وأصحاب العقود ” , مطالبة ” البرلمان واللجنة المالية الى دفع الموازنة كما هي حتى وان لم يتم الاتفاق مع الإقليم ” .وأضافت ان ” اعلان جدول اعمال جلسة الاثنين المقبل وخلوه من ادراج فقرة التصويت على الموازنة يؤكد بان اللجنة المالية لم تحسم الازمة بين الإقليم والمركز”.وكان نواب من مختلف الكتل السياسية رجحوا في تصريحات سابقة لـ/المعلومة/، تمرير قانون الموازنة للعام الحالي 2021 بالاغلبية داخل مجلس النواب.



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