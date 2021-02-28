القبض على 36 متهما وفق قضايا جنائية مختلفة في ميسان

2021/02/28 | 14:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية شرطة ميسان، القبض على ستة وثلاثين متهماً في المحافظة.

وقالت مديرية الشرطة في بيان، إن مفارز قسم شرطة حطين تمكنت من القاء القبض على المتهمين وفق قضايا جنائية مختلفة بينهم وفق قانون مكافحة الارهاب لارتكابهم جريمة إطلاق النار على دور المواطنين ما يعرف بالدكة العشائرية واخرين تم اعتقالهم وفق جرائم القتل العمد والايذاء والشروع بالقتل بالإضافة الى متهمين وفق مواد قانونية مختلفة ضمن قاطع المسؤولية.

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