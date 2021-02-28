النجف تعلن موقفها الوبائي

2021/02/28 | 14:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلنت دائرة صحة النجف، الأحد، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (28 شباط 2021)، إن "تم اجراء (2044) فحصاً مختبرياً لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR، وكانت الاصابات الجديدة 393، مقابل شفاء 371، فيما سجلت وفاة شخصا واحدا".

وأضاف البيان أن " من بين الأصابات (22) أصابة من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف، وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-

مجموع الاصابات الكلي : 32821

مجموع حالات الشفاء : 25976

مجموع الوفيات : 350

مجموع الحالات تحت العلاج : 6495

مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 2921".

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