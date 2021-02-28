احباط محاولة تهريب سيارات في مركز كمرك ام قصر الشمالي

2021/02/28 | 14:15 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت الهيئة العامة الكمارك، اليوم الاحد، احباط تهريب سيارات دون الموديل المسموح في كمرك ام قصر الشمالي.

وقال اعلام الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "موظفي مركز كمرك ام قصر الشمالي التابع الى الهيئة العامة تمكنوا من احباط تهريب سيارات دون الموديل المسموح في كمرك ام قصر الشمالي".واضاف البيان ان "العملية تمت من خلال معلومة من جهاز الامن الوطني وتم الضبط من قبل موظفي الكمارك وبمساندة شرطة الكمارك والجهات الساندة في الميناء".

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