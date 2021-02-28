6 مليارات دينار ديون بلدية الكوت

2021/02/28 | 14:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن مدير بلدية الكوت المكلف حيدر جسام، انتهاء تكليفه من إدارة البلدية بطلب منه وبعد موافقة محافظ واسط محمد المياحي، وتسليم المهمة الى معاون المحافظ الاداري نبيل شمه.

وقال حيدر جسام في مؤتمر صحفي عقد في مبنى ديوان محافظة واسط وتابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "بلدية الكوت كانت تعاني من أزمة مالية بديون تبلغ 6 مليار دينار عراقي ومشاكل إدارية وقانونية وكانت السيولة النقدية المتوفرة 170 مليون دينار عراقي فيما يجب دفع 600 مليون دينار شهريا الى موظفي العقود في البلدية و 113 آلية عاطلة عن الخدمة".

وأضاف أن "رصيد البلدية يبلغ اليوم 5 مليارات دينار عراقي من ايرادات البلدية مع تسديد 2 مليار دينار من الديون".

وتسلم جسان مهام اعماله في 18 أيلول 2020.

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