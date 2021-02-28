الصحة تسجل 3248 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/02/28 | 14:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا لليوم الاحد.

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