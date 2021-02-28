قادما من العراق.. القوات الأميركية تدخل رتلا كبيرا إلى سوريا

2021/02/28 | 14:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أدخلت القوات الأميركية، رتلاً محملاً بمعدات ومواد لوجستية لدعم قواعدها في الأراضي السورية عبر معبر الوليد غير الشرعي مع العراق.وذكرت وكالة “سانا” أن “قوات الاحتلال الأمريكي أدخلت رتلاً مؤلفاً من 23 آلية بين شاحنات وناقلات محملة بسيارات عسكرية وصهاريج إلى ريف الحسكة قادمة من العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي واتجه إلى قواعدها في المنطقة”.وتدخل قوات الاحتلال الأمريكي بشكل متكرر قوافل من الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتعزيز وجودها اللاشرعي في منطقة الجزيرة السورية ولضمان استمرار سرقة النفط والثروات الباطنية السورية بمساعدة ميليشيا “قسد” والمجموعات المسلحة التي تدعمها وتشغلها في المنطقة.



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