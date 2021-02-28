جهاز مكافحة الارهاب يلقي القبض على سبعة ارهابيين في ثلاث محافظات

2021/02/28 | 14:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول :" ان جهاز مكافحة الارهاب القى القبض على عدد من الارهابيين والمطلوبين في عدد من المحافظات ".وقال رسول في بيان صحفي :" ان جهاز مكافحة الارهاب القى القبض على ارهابي في البصرة ، وثلاثة ارهابيين في كركوك ، وثلاثة آخرين في نينوى ، اضافة الى اثنين من المطلوبين في الانبار "./ انتهى

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