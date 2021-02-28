خشان: هنالك مخاوف من توزيع اللقاح وفق المحاصصة وسرقته وبيعه بالسوق السوداء

2021/02/28 | 14:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبدى عضو مجلس النواب باسم خشان، تخوفه من توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وفق نظام المحاصصة.

وأشار خشان الى وجود مخاوف كبيرة من توزيع لقاح فيروس كورونا الصيني المؤمل وصوله يوم غد الاثنين وفق نظام المحاصصة بين القوى السياسية المتنفذة، فضلا عن مخاوف أخرى من سرقته هذا وبيعه في السوق السوداء، مشددا على ضرورة فرض رقابة شديدة على تسلم دفعات اللقاح، وعلى حملات التطعيم لمنع أية سرقة له وبيعه خارج المؤسسات الحكومية.

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