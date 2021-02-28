الصحة: تسجيل23 وفاة جديدة و3248 إصابة بفيروس كورونا

2021/02/28 | 14:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة تسجيل ثلاث وعشرين حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، ان الوفيات الجديدة رفعت مجمل عدد ضحايا الفيروس في البلاد الى ثلاثة عشر الفا وأربع مئة وست حالات، مشيرة في الوقت ذاته الى تسجيل ثلاثة الاف ومئتين وثمان وأربعين إصابة جديدة، ليترفع بذلك عدد الاصابات الى ست مئة وخمسة وتسعين الفا واربع مئة وتسع وثمانين إصابة، في حين أكدت الوزارة تعافي الفين وتسع مئة وثلاثة وثلاثين من المصابين.

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