شهداء وجرحى من الجيش والحشد العشائري بانفجار سيارة مفخخة في الانبار

2021/02/28 | 14:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استشهد عدد من عناصر الجيش والحشد العشائري بانفجار سيارة مفخخة في قضاء حديثة غربي الأنبار، بحسب مصادر أمنية.

وقالت المصادر إن سيارة مفخخة انفجرت على قوة مشتركة من الجيش والحشد العشائري أثناء تفكيك عجلة مفخخة في منطقة الشامية في قضاء حديثة ما أسفر عن استشهاد سبعة عناصر أمنية بينهم ضابط وإصابة سبعة آخرين.

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