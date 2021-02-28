شيخ جنكي يبحث مع القنصل الألماني عدة مسائل

2021/02/28 | 15:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي اليوم الاحد 28/2/2021 في مدينة السليمانية، القنصل الألماني العام في إقليم كوردستان كليمينس زيمتنر .

وجرى خلال لقاء تبادل الآراء بشأن الأوضاع العامة والإنتخابات المقبلة وكيفية تطوير العلاقات بين الجانبين.

واشار شيخ جنكي خلال اللقاء الى أهمية دور ألمانيا في إقليم كوردستان، لاسيما في الدور الذي تلعبه القوات العسكرية لها ضمن إطار قوات التحالف الدولي ضد داعش، مجددا تقديره لألمانيا شعباً وحكومةً لتقديمها المساعدة للإقليم بتوفير السلاح والمستلزمات العسكرية وتدريب قوات البيشمركة.

كما واشار الرئيس المشترك، الى استمرار الجهود للتوصل الى إتفاق بين حكومة الإقليم والحكومة الإتحادية، مؤكدا ان الإتحاد الوطني الكوردستاني يُحفّز الجانبين بإتجاه حل المشاكل والتوصل إلى إتفاق حاسم يتضمن تحديد حصة إقليم كوردستان من الموازنة الإتحادية ويضمن رواتب موظفي الإقليم ولا يفسح المجال أمام جعل قوت ومعيشة مواطني الإقليم قُرباناً للصراعات الشخصية.

وقال، إن الإتفاق مع الحكومة الإتحادية ليست فقط حول الموازنة، بل هو عامل مهم من أجل معالجة المشاكل الأخرى، خاصة مشكلة المناطق المستقطعة من الإقليم، في الوقت الذي يعمل على تقوية كيان إقليم كوردستان.

كما وتحدث لاهور شيخ جنكي خلال اللقاء عن حرية التعبير عن الرأي في إقليم كوردستان والتي تمثل واحدة من شعارات الإتحاد الوطني الكوردستاني، مؤكدا على توفير مساحة حرية إبداء للرأي والتعامل المدني والمتحضر مع الصحفيين والناشطين في سبيل تطوير وتمتين أعمدة الحرية والديمقراطية في الإقليم.

وحول موقف الإتحاد الوطني الكوردستاني إزاء مشكلة حزب العمال الكوردستاني الـ (ب ك ك) وتركيا، جدد شيخ جنكي التأكيد ان الإتحاد الوطني، يعتقد ان هذه المسألة يتم حلها عن طريق السلام، وإن إختيار الحرب والتوجه الى الطرق العسكرية تعقد المشكلة أكثر.

PUKmedia

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