شيخ جنكي يبحث مع القنصل الألماني عدة مسائل

وجرى خلال لقاء تبادل الآراء بشأن الأوضاع العامة والإنتخابات المقبلة وكيفية تطوير العلاقات بين الجانبين.
واشار شيخ جنكي خلال اللقاء الى أهمية دور ألمانيا في إقليم كوردستان، لاسيما في الدور الذي تلعبه القوات العسكرية لها ضمن إطار قوات التحالف الدولي ضد داعش، مجددا تقديره لألمانيا شعباً وحكومةً لتقديمها المساعدة للإقليم بتوفير السلاح والمستلزمات العسكرية وتدريب قوات البيشمركة.
كما واشار الرئيس المشترك، الى استمرار الجهود للتوصل الى إتفاق بين حكومة الإقليم والحكومة الإتحادية، مؤكدا ان الإتحاد الوطني الكوردستاني يُحفّز الجانبين بإتجاه حل المشاكل والتوصل إلى إتفاق حاسم يتضمن تحديد حصة إقليم كوردستان من الموازنة الإتحادية ويضمن رواتب موظفي الإقليم ولا يفسح المجال أمام جعل قوت ومعيشة مواطني الإقليم قُرباناً للصراعات الشخصية.
وقال، إن الإتفاق مع الحكومة الإتحادية ليست فقط حول الموازنة، بل هو عامل مهم من أجل معالجة المشاكل الأخرى، خاصة مشكلة المناطق المستقطعة من الإقليم، في الوقت الذي يعمل على تقوية كيان إقليم كوردستان.
كما وتحدث لاهور شيخ جنكي خلال اللقاء عن حرية التعبير عن الرأي في إقليم كوردستان والتي تمثل واحدة من شعارات الإتحاد الوطني الكوردستاني، مؤكدا على توفير مساحة حرية إبداء للرأي والتعامل المدني والمتحضر مع الصحفيين والناشطين في سبيل تطوير وتمتين أعمدة الحرية والديمقراطية في الإقليم.
وحول موقف الإتحاد الوطني الكوردستاني إزاء مشكلة حزب العمال الكوردستاني الـ (ب ك ك) وتركيا، جدد شيخ جنكي التأكيد ان الإتحاد الوطني، يعتقد ان هذه المسألة يتم حلها عن طريق السلام، وإن إختيار الحرب والتوجه الى الطرق العسكرية تعقد المشكلة أكثر.
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