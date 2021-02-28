وزارة النفط تفتتح محطة كبس الغاز الخامسة في حقل الرميلة الشمالية

2021/02/28 | 15:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير النفط احسان عبد الجبار

اسماعيل، اليوم الاحد، سعي الوزارة الى

الاستثمار الامثل للثروة الغازية

وتحويل الغاز الذي يحرق الى طاقة مفيدة.

وقال وزير النفط خلال افتتاحه محطة كبس

الغاز الخامسة في حقل

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