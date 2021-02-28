2021/02/28 | 15:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي المدرب ولاعب المنتخب الوطني

العراقي السابق صباح عبد الجليل صباح

اليوم الأحد عن عمر ناهز 70 عاما إثر

إصابته بمضاعفات فيروس كورونا في

الآونة الأخيرة ، وفقاً لنجله محمد

صباح.

وصباح عبد الجليل، هو لا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا يخطف مدرب المنتخب العراقي واللاعب السابق صباح عبد الجليل) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا يخطف مدرب المنتخب العراقي واللاعب السابق صباح عبد الجليل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).