2021/02/28 | 15:12 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامن

الأحد 28 فبراير 2021 | 03:11 مساءً

| عدد القراءات : 3

استشهاد ضابط برتبة نقيب في الانبار

أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الأحد بسقوط ضابط بالجيش العراقي برتبة نقيب خلال الاشتباك مع عناصر داعش في صحراء الأنبار غربي البلاد.



وقال المصدر ، إن الاشتباكات مازالت مستمرة (حتى وقت كتابة الخبر)، ولم تُعرف حجم الخسائر البشرية في صفوف داعش حتى اللحظة.



يأتي هذا في وقت انفجرت فيه سيارة مفخخة، مستهدفة قوة من الحشد العشائري بمنطقة الشامية غرب الرمادي مركز الأنبار.



ووفقا لمصدر أمني فإن سبع ضحايا سقوا فيما أُصيب سبعة آخرون من الحشد العشائري والجيش العراقي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد ضابط برتبة نقيب في الانبار) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد ضابط برتبة نقيب في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).