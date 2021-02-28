مقتل 4 وإصابة 14 على الأقل من الحشد الشعبي في انفجار بالأنبار

2021/02/28 | 15:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في شرطة محافظة الأنبار، لقناة "لحرة"، عن مقتل 4 من مقاتلي الحشد الشعبي على الأقل، وإصابة 10 أخرين بجروح بانفجار عجلة مفخخة في قضاء حديثة غربي الأنبار.

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