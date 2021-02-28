الفتح: الأمريكيون يواصلون انتهاك سيادة العراق برا وجوا

2021/02/28 | 15:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

امريكان

المعلومة / خاص..

حذر النائب عن تحالف الفتح حسين اليساري، الاحد، من استمرار انتهاك حرمة الاراضي والأجواء العراقية عبر الوجود الامريكي.

وقال اليساري في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “الامريكيين يواصلون انتهاك سيادة العراق برا وجوا وتمادوا في الأيام الأخيرة عبر استهداف الحشد الشعبي المرابطين على الحدود العراقية السورية”.

وأشار لى أن “الجميع مدعو للعمل بشكل متوازي من أجل حماية السيادة الوطنية قبل كل شيء”، معتبرا “تكرار الاعتداءات تشكل انتهاكا واضحا لسيادة العراق”.

واتهم عضو مجلس النواب عباس يابر ، الاحد ، حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمواصلة سياسة المماطلة والتسويف وعدم ايفائها بجدولة الانسحاب الأجنبي، محذرا من محاولة الالتفاف على مطلب الشعب بإخراج المحتل الامريكي من العراق.



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