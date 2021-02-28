بيان من خلية الإعلام بشأن واقعة انفجار السيارة المفخخة في الأنبار

2021/02/28 | 15:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أوضحت خلية الإعلام الأمني، الأحد، أن حادثة انفجار العجلة المفخخة في الأنبار وقعت اثناء عملية تفتيش في قضاء حديثة.

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وذكرت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (28 شباط 2021)، أنه " تواصل قواتنا الامنية تطهير الأراضي من دنس عصابات داعش الإرهابية، وخلال واجب بحث وتفتيش تمكنت قوة مشتركة من لواء المشاة الثامن والحشد العشائري، من العثور على عجلة مفخخة في منطقة المدهم التابعة لقضاء حديثة".

وأضاف البيان، أنه "بعد رصد العجلة باشر الجهد الهندسي بتفكيكها وأثناء المعالجة انفجرت هذه العجلة، مما ادى الى استشهاد مقاتل وإصابة خمسة آخرين من لواء المشاة الثامن واستشهاد ٦ من حشد حديثة وإصابة إثنين آخرين من مقاتلي الحشد أيضاً".

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