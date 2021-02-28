القبض على 9 ارهابيين في أربع محافظات

2021/02/28 | 15:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء قوات خاصة، يحيى رسول، الأحد، القبض على تسعة عناصر تابعين لتنظيم داعش في أربع محافظات.

وقال رسول، في بيان إنه “بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، وخلال العمليات النوعية والمهنية التي نفذها الأبطال في جهاز مُكافحة الإرهاب والتي شملت مناطق مختلفة، تمكنت تشكيلات الجهاز وبمتابعة ميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية من القاء القبض على أحد بقايا عصابات داعـش في مُحافظة البصرة والذي شارك في عدة عمليات إرهابية ضد قواتنا الامنية”.

وأضاف، “وفي محافظة كركوك تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من تحقيق الأهداف المرسومة بعد القاء القبض على ثلاثة إرهابيين يتخفون في الأحياء السكنية المدنية، كما القي في مُحافظة الأنبار القبض فيها على مطلوبين اثنين من عناصر عصابات داعـش الإرهابية”.

وأردف ان “أبطال جهاز مُكافحة الإرهاب اختتموا سلسلة عملياتهم التي نُفذت فجر الأحد بالقبض على ثلاثة إرهابيين في كنعوص جنوبي مدينة الموصل”، مبينا أن “عدد بقايا عصابات داعـش الذين تم القبض عليهم من قبل جهاز مُكافحة الإرهاب بلغ 9 عناصر”.

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