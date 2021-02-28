2021/02/28 | 15:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص تجدد التظاهرات وسط الناصرية وغلق جسر النصر من قبل المتظاهرين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تجدد التظاهرات وسط الناصرية وغلق جسر النصر من قبل المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تجدد التظاهرات وسط الناصرية وغلق جسر النصر من قبل المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).