هل أخطأ يوفنتوس بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو؟

2021/02/28 | 15:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

قال لاعب منتخب إيطاليا السابق أنطونيو كاسانو إن تعاقد يوفنتوس مع النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لم يأت بثماره المرجوة حتى الآن، وفقا لما ذكر موقع “غول” الرياضي”.

وأوضح كاسانو إن فريق “السيدة العجوز” كان تعاقد مع “صاروخ ماديرا” على أمل أن يفوز بكأس دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائنه منذ نحو ربع قرن، ولكن حتى الآن لم يتحقق ذلك الأمر.

وأشار إلى أن يوفنتوس قادر على الفوز بالدوري الإيطالي بدون وجود رونالدو، وبالتالي إذا لم يستطيع “عملاق تورينو” الفوز باللقب الأوروبي فإن التعاقد مع “الدون” سيكون بدون مغزى.

وتابع: “رونالدو سيستمر في تسجيل الأهداف، لأنه يعرف كيف يفعل ذلك مهما كلف الأمر، يكفي أن يقطع الكرة من جهة اليسار ثم يسددها بقدمه اليمنى، ناهيك عن قدرته على تسجيل أهداف مميزة بالرأس”.

واستدرك قائلا: “ولكن ما يريده مدرب يوفنتوس، أندريا بيرلو، بناء فريق قادر على الضغط على الخصم واللعب بين الخطوط، وهذا أمر لا يشارك فيه كريستيانو كثيرا”.

وختم قائلا: “اعتقد أن تجربته ستكون سيئة في يوفنتوس في حال لم يتمكن من الفوز بدوري أبطال أوروبا”.

من جانب آخر، أضحى رونالدو أول لاعب في الدوري الإيطالي يسجل 71 هدفا خلال 84 مباراة، وذلك بعد سجل هدفا يوم أمس في مرمى نادي فيرونا لينتهي اللقاء بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.



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