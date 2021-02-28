الرواية الرسمية لاستشهاد واصابة 14 عسكرياً بانفجار مفخخة حديثة- عاجل

2021/02/28 | 15:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

أصدرت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، بيانا بشأن انفجار سيارة مفخخة على قوة مشتركة من الجيش العراقي والحشد العشائري في محافظة الأنبار، اثناء تفكيكها.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تواصل قواتنا الامنية تطهير الأراضي من دنس عصابات داعش الإرهابية، وخلال واجب بحث وتفتيش تمكنت قوة مشتركة من لواء المشاة الثامن والحشد العشائري، من العثور على عجلة مفخخة في منطقة المدهم التابعة لقضاء حديثة حيث باشر الجهد الهندسي بتفكيكها وأثناء المعالجة انفجرت هذه العجلة".

وأضافت، "مما ادى الى استشهاد مقاتل وإصابة خمسة آخرين من لواء المشاة الثامن واستشهاد ٦ من حشد حديثة وإصابة إثنين آخرين من مقاتلي الحشد أيضاً".

وأفاد مصدر أمني، في وقت سابق اليوم الأحد، بانفجار سيارة مفخخة على قوة من الحشد العشائري غرب الرمادي.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "سيارة مفخخة، انفجرت على قوة من الحشد العشائري غرب الرمادي، أسفرت عن استشهاد أربعة من المقاتلين، في حصيلة أولية للانفجار".

هذا وقال مصدر أخر لـ (بغداد اليوم)، إنه "في الساعة 1130 من اليوم الأحد تم العثور على عجلة نوع بيك أب بيضاء اللون تابعة لعصابات داعش الارهابي في قرية غرب قضاء حديثة باتجاه صحراء القائم".

وأضاف، أنه "اثناء تفكيك العجلة انفجرت على الجهد الهندسي مخلفة عدد من الشهداء والجرحى".

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