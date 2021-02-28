متحدث الصحة يحسم الجدل بشأن توريد اللقاح الصيني: أول دفعة مجانية

2021/02/28 | 15:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، الأحد (28 شباط 2021)، أن توريد الدفعة الأولى من لقاح سينوفارم المضاد لكورونا تقدمها الصين كمنحة مجانية للدول التي تتعامل معها.

وقال البدر، إن "كل الدول التي تعاقدت مع الصين كانت اولى الدفاعات مقدمة لها من الحكومة الصينية مجاناً، وستأتي بعدها الوجبات الأخرى ضمن التعاقدات مع الصين أو غيرها".

وأضاف: "نتوقع وصول أولى الشحنات من كوفاكس خلال هذا الأسبوع أو هذه الأيام وسنعلن عن التفاصيل"، مشيراً إلى أن "16 مليون جرعة ستكون ضمن تعاقدات كوفاكس، التي هي من ضمن التعاقدات السابقة التي تعاقدنا عليها منذ شهر أيلول الماضي".

وفي وقت سابق من اليوم، قال السفير الصيني لدى بغداد، تشانغ تاو، إن الحكومة الصينية، قررت مؤخرا التبرع للجانب العراقي بخمسين ألف جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد 19.

وذكر تاو في مقال اطلعت عليه (بغداد اليوم)، أنه "من أجل التعبير عن المشاعر الطيبة للشعب العراقي وتعزيز المساعدات لأعمال مكافحة الوباء في العراق، قررت الحكومة الصينية مؤخرا التبرع للجانب العراقي بخمسين ألف جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد 19".

وأضاف، "يتعاون الجانب الصيني الآن بشكل وثيق مع وزارة الصحة العراقية وغيرها من المؤسسات العراقية المعنية حول نقل اللقاح وتسليمه وسيصل اللقاح في الوقت القريب جدا إلى العراق، ويعود بالخير على الشعب العراقي، وفي الوقت نفسه، سيوفر الجانب الصيني المساعدات والتسهيلات اللازمة للجانب العراقي لشراء اللقاح الصيني".

وتابع تاو، "في ما يخص إجراء التعاون الدولي بشأن اللقاحات المضادة لكوفيد- 19، لا يسعى الجانب الصيني وراء أي هدف جيوسياسي، ولا يخطط لكسب أي مصلحة اقتصادية، ولا يفرض أي شرط سياسي".

وأردف، "نحرص على بذل جهود مشتركة مع الجانب العراقي في تقوية التعاون في مجالات اللقاحات والأعمال الوقائية باستمرار، بما يبني الحصن الحصين للتعاون الصيني العراقي بشأن مكافحة الوباء، ويدفع بإقامة مجتمع مشترك تتوفر فيه الصحة للجميع، ويحرز انتصارا نهائيا للمعركة العالمية ضد الوباء".

واكدت وزارة الصحة والبيئة، أمس السبت، ان الاثنين المقبل هو موعد وصول أول دفعة من لقاح فيروس كورونا، فيما بينت خطة توزيع اللقاح.

وقالت الوزارة في بيان إنها "تود ان تعلن للمواطنين الكرام، بان الدفعة الاولى من اللقاح المضاد لفايروس كورونا ستصل الى العراق يوم الاثنين القادم باذن الله".

واضافت الوزارة، "يأتي ذلك نتيجة للجهود المتواصلة التي بذلتها الوزارة منذ ظهور جائحة كورونا قبل عام تقريبا، حيث بادرنا للتواصل مع كافة الشركات العالمية التي بدأت بتجارب سريرية طارئة لانتاج الادوية واللقاحات المضادة لفايروس COVID-19 لغرض متابعة مراحل انتاج اللقاح و الاطلاع على البيانات الخاصة بالمراحل الثلاث لأنتاج اللقاحات ولاسيما الشركات العالمية في الولايات المتحدة الاميركية والمملكة المتحدة البريطانية وجمهورية الصين الشعبية وروسيا وبمساعدة سفارات تلك الدول وكذلك من خلال التواصل المباشر مع الشركات المصنعة وبحضور سفراء جمهورية العراق".

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