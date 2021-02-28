2021/02/28 | 15:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / شيع المئات من اهالي محافظة البصرة جثمـان وكيل المرجعية الدينية العليا في المحافظة السيد علي عبد الحكيم الصافي، الذي وافاه الاجل فجر اليوم الاحد .وشاركت نخب مجتمعيـة وشيوخ ووجهاء عشائر البصرة في مراسم التشييـع وسط المدينـة ، باتجاه محافظة النجف الاشرف حيث سيوارى الثرى في مقبرة وادي السلام./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشييع شعبي لجثمان وكيل المرجعية الدينية العليا في البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشييع شعبي لجثمان وكيل المرجعية الدينية العليا في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).