2021/02/28 | 15:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت خلية الاعلام الامني عن استشهاد سبعة مقاتلين واصابة سبعة آخرين ، من قوات الجيش والحشد العشائري ،في حادث انفجار السيارة المفخخة قرب حديثة غربي الانبار .وذكرت الخلية في بيان صحفي :" ان مقاتلا استشهد واصيب خمسة آخرون من لواء المشاة الثامن ،فيما استشهد ستة من حشد حديثة واصيب اثنان ، بانفجار سيارة مفخخة اثناء عملية تفكيكها "./ انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني : استشهاد سبعة واصابة سبعة آخرين بانفجار السيارة المفخخة في الانبار) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني : استشهاد سبعة واصابة سبعة آخرين بانفجار السيارة المفخخة في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).