2021/02/28 | 15:27 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بسماع أصوات إطلاق نار قرب مبنى محافظة ذي قار.وقال المصدر، إن “أصوات إطلاق نار سُمعت قرب مبنى محافظة ذي قار، مع إغلاق جسر النصر في مدينة الناصرية”.وأضاف، أن “وحدات من الجيش ترافق المتظاهرين هناك”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سماع إطلاق نار قرب مبنى محافظة ذي قار عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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