“جواز سفر كورونا”.. موقف صارم من الصحة العالمية حوله

2021/02/28 | 15:31 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

حذرت منظمة الصحة العالمية الدول الأوروبية من اعتماد "جوازات سفر كورونا" لتسهيل سفر الأور...

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