الإعلام الأمني تكشف تفاصيل انفجار سيارة مفخخة في الأنبار

2021/02/28 | 15:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت خلية الإعلام الأمني، الأحد، تفاصيل عن حادثة انفجار سيارة مفخخة في الأنبار أسفرت عن مقتل وأصابة عدد من الحشد العشائري.

وذكرت الخلية في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه اليوم، 28 شباط 2021، ان "القوات الأمنية تواصل تطهير الأراضي من دنس عصابات داعش الإرهابية، وخلال واجب بحث وتفتيش تمكنت قوة مشتركة من لواء المشاة الثامن والحشد العشائري، من العثور على عجلة مفخخة في منطقة المدهم التابعة لقضاء حديثة".

وتابع البيان ان " الجهد الهندسي باشر بتفكيكها وأثناء المعالجة انفجرت هذه العجلة، مما ادى الى استشهاد مقاتل وإصابة خمسة آخرين من لواء المشاة الثامن واستشهاد 6 من حشد حديثة وإصابة إثنين آخرين من مقاتلي الحشد أيضا".

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