2021/02/28 | 15:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 25 دقیقة

3008 مشاهدة

افاد مصدر امني، الاحد، بوفاة 4 اشخاص واصابة اثنين اخرين بحوادث متفرقة في العاصمة بغداد ومحافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقال المصدر لـ NRT عربية، (28 شباط 2021)، ان "مسلحين مجهولين اطلقوا النار باسلحة كاتمة اتجاه مدنيين اثنين في مدينة الصدر في بغداد"، مشيرا الى "وفاة احدهم واصابة الاخر".

وفي ذي قار، ان "الحادث الاول وقع في قضاء الغراف شمالي مدينة الناصرية، ادى لوفاة طفل يبلغ من العمر 4 اعوام نتيجة سقوطه بـمنهولة المجاري المنزلية".

واضاف، ان "حادثا ثانيا في القضاء أدى لوفاة امرأة تبلغ من العمر 70 عاما وطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات دهسوا على الطريق العام".

وتابع، ان "شخصا اصيب بطلق ناري في قضاء الشطرة نتيجة هجوم مسلح سببه خلاف عشائري سابق".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: مقتل 4 اشخاص بينهم طفل مات بطريقة مروعة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: مقتل 4 اشخاص بينهم طفل مات بطريقة مروعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).