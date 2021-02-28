كلوب يطمئن مشجعي ليفربول بشأن صلاح

2021/02/28 | 15:34 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ طمأن الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، عشاق الريدز وأكد أن المصري محمد صلاح نجم الفريق لن يذهب إلى أي مكان.وقال كلوب، في تصريحات أبرزتها صحيفة “ميرور” البريطانية: “إن عدم بيع صلاح مهم جدا، سواء بالنسبة للفريق أو كي يظل (مو) معنا هنا”.وأضاف المدرب الألماني: “لا يجب علي مدح لاعبي فريقي في أحيان كثيرة، لكنني أحب القيام بهذا الأمر دائما”.وتابع: “لكن في حالة صلاح، فإن أرقامه تتحدث عن نفسها فقط.إنه ليس مجرد هداف.لقد تطور كثيرا على مستوى ذكاء كرة القدم، وهو لاعب مهم جدا بالنسبة لنا”.وأكمل المدرب البالغ 53 عاما: “آمل أن يكون صلاح […]

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