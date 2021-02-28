2021/02/28 | 15:38 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

قال ضابط شرطة بمحافظة ذي قار ، إن "قوات الجيش بدأت صباح الأحد، انتشارها بمركز الناصرية، بدلا من قوات مكافحة الشغب".

وأضاف المصدر، أن "القرار أصدره المحافظ الجديد عبد الغني الأسدي، استجابةً لمطالب المتظاهرين بإبعاد قوات مكافحة الشغب، التي يتهمونها بقتل وإصابة زملائهم".

وأردف: "المحا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتشار قوات الجيش بدلا من قوات مكافحة الشغب في الناصرية) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتشار قوات الجيش بدلا من قوات مكافحة الشغب في الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).